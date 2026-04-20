Caminho Real promove iniciativa pedagógica em Santana com alunos da Escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

A Associação do Caminho Real da Madeira realizou no passado sábado mais uma iniciativa integrada na Academia do Caminho Real, desta vez no concelho de Santana, envolvendo a turma do 4.º A da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. A actividade proporcionou aos participantes uma jornada de aprendizagem, descoberta e contacto directo com a natureza, a história local e o património madeirense.

Segundo nota à imprensas, o ponto de encontro teve lugar junto às ruínas do antigo Hotel Acciaioli, primeira unidade hoteleira de Santana, espaço que permanece no imaginário popular local como a conhecida “casa assombrada”. Foi neste enquadramento singular, entre memórias antigas e curiosidade juvenil, que se iniciou o percurso pedestre.

A caminhada desenvolveu-se ao longo de cerca de 2,6 quilómetros do Caminho Real 23, entre a Achada do Garamacho e o Calhau de São Jorge, permitindo aos alunos conhecer um troço marcante da antiga rede viária da Madeira, outrora fundamental para a mobilidade entre comunidades e para o acesso ao mar.

Ao longo do trajecto, os participantes tiveram oportunidade de observar a paisagem agrícola tradicional da Achada do Garamacho, compreender o método construtivo dos Caminhos Reais, aqui preservado em excelente estado, conhecer o antigo sistema de cabo utilizado no transporte de mercadorias até ao Ilhéu da Rocha das Vinhas e interpretar a importância histórica do Calhau de São Jorge enquanto antigo ponto de cabotagem.

A iniciativa terminou com um lanche partilhado no Calhau de São Jorge, num momento de convívio e alegria que reforçou o espírito comunitário também associado à memória destes antigos caminhos.

Realça que "mais do que uma caminhada, esta acção procurou estimular hábitos de vida saudável, fortalecer a ligação entre escola, famílias e comunidade, e despertar nas novas gerações o orgulho e a consciência patrimonial sobre os Caminhos Reais da Madeira".

A Associação do Caminho Real da Madeira agradece à Escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, aos docentes, alunos e famílias, pela confiança e entusiasmo demonstrados, reafirmando o Caminho Real como um extraordinário instrumento pedagógico ao serviço da educação e da cidadania.