ARM ajusta recolha de resíduos no feriado de 1 de maio em Machico, Santana e Porto Santo

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) anunciou alterações nos serviços de recolha de resíduos e recepção nas suas instalações nos municípios de Machico, Santana e Porto Santo, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, na próxima sexta-feira, 1 de Maio.

No concelho de Machico registam-se alterações parciais. A recolha de papel e cartão (ecoponto azul), habitualmente realizada à sexta-feira, é antecipada para esta quinta-feira, dia 30 de Abril, com início às 9h00. O mesmo acontece com a recolha de resíduos indiferenciados nas zonas altas de Machico e em Água de Pena, igualmente antecipada para quinta-feira, 30 de Abril, às 9h00. A recolha de indiferenciados nas restantes zonas do concelho mantém-se no próprio dia 1 de Maio, com início às 8h00.

Em Santana, as alterações abrangem dois dias. A recolha de resíduos indiferenciados habitualmente realizada à quinta-feira, dia 30 de Abril, é antecipada para hoje, quarta-feira, 29 de Abril, desde as 9h00. A recolha prevista para sexta-feira, dia 1 de Naio, passa para quinta-feira, 30 de Abril, igualmente às 9h00.

No Porto Santo, a recolha de resíduos indiferenciados prevista para sexta-feira, dia 1 de Maio, é adiada para sábado, dia 2 de Maio, com início às 8h00.

No que respeita às infraestruturas de tratamento, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra funcionará no dia 1 de Maio em regime condicionado, recebendo apenas resíduos para incineração e resíduos verdes entre as 8h00 e as 15h30, mediante solicitação prévia.

Permanecem encerradas nesse dia a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS).

A ARM apela à compreensão e colaboração de todos os utentes e parceiros.