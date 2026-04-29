Vizinhos reforçam cartaz do A’norte em Santana

A banda Vizinhos estreia-se na Madeira a 14 de Agosto, com um concerto no Festival A’norte, em Santana.

Formado por quatro amigos que se conheceram no Grupo Académico Seistetos, em Évora, o projecto surgiu entre o final de 2024 e o início de 2025, afirmando-se rapidamente como um dos fenómenos mais recentes da música portuguesa, com uma sonoridade que cruza o pop contemporâneo com influências alentejanas.

O grupo é composto por David Mendonça (voz e acordeão), Francisco Cartaxo (bandolim e voz), Miguel Brites (baixo e voz) e Tomás Cartaxo (guitarra e voz). Com temas como “Pôr do Sol”, “Pobre Ex-Namorado” e “Na Próxima Vida”, conquistou o público e somou forte presença nas plataformas digitais, rádios e palcos por todo o país.

“Pôr do Sol” tornou-se um dos maiores sucessos do último ano, distinguido como Canção do Ano nos Prémios Play 2026, numa votação do público, consolidando o impacto da banda a nível nacional.

Deejay Rifox, foto DR

Depois do concerto, a noite prolonga-se com o DJ Deejay Rifox, responsável por encerrar a programação até de madrugada.