O músico norte-americano David Allan Coe morreu aos 86 anos, disse hoje a família do compositor 'country' e autor do tema de protesto "Take This Job and Shove It".

A mulher de Coe, Kimberly Hastings Coe, confirmou hoje a morte do músico em declarações à revista norte-americana Rolling Stone.

O músico morreu na quarta-feira mas a causa do óbito não foi divulgada.

David Allen Coe que fez várias digressões com os músicos Willie Nelson, Kid Rock ou Neil Young escreveu o tema "Take This Job and Shove It", em 1977, e "Would You Lay With Me (in a Field of Stone)", em 1974.

Coe, nasceu em Akron, Ohio, passou algum tempo em reformatórios quando era jovem e cumpriu uma pena numa prisão entre 1963 a 1967 por posse de ferramentas de arrombamento.

O músico afirmou também ter integrado o grupo de motociclistas "Outlaws", mas, segundo a Associated Press, algumas das histórias sobre o tempo na prisão e a vida pessoal nos anos 1960 foram bastante exageradas ao longo dos anos.

"Nunca teria sobrevivido à prisão sem a minha música", disse Coe numa entrevista à Associated Press em 1983.

"Ninguém me podia tirar a música. Podiam pôr-me na solitária sem nada para fazer, mas eu conseguia compor uma canção na minha cabeça."

O compositor gravou o primeiro álbum - "Penitentiary Blues" -, usando música que escreveu na prisão.

Coe afirmava ter uma "base de fãs muito diversificada" e que incluía "motards, médicos, advogados e banqueiros".

O último álbum de Coe foi lançado em 2006, tratando-se de uma colaboração com Dimebag Darrell e outros ex-membros da banda de "heavy metal" Pantera.