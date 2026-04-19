Atraso no fecho das urnas marca Congresso do PSD Madeira

O fecho das urnas no XX Congresso Regional do PSD Madeira, a decorrer no Madeira Tecnopolo, foi adiado este domingo devido à elevada afluência de congressistas, prolongando a votação para além das 11h00, hora inicialmente definida.

As listas para os órgãos internos foram votadas entre as 9h00 e as 11h00, mas o processo acabou por se estender por mais alguns minutos. Entre os votantes já fora do horário previsto esteve Miguel Albuquerque, que depositou o seu voto às 11h03.

Na eleição dos órgãos, João Cunha e Silva é recandidato a presidente da Mesa do Congresso, com Paulo Fontes e Adolfo Brazão como vice-presidentes.

Já Rui Abreu é indicado para ser reconduzido na presidência do Conselho de Jurisdição, mantendo João Paulo Marques como vice-presidente.

O antigo deputado Guilherme Silva encabeça a lista do Conselho Regional.