Amazon aumenta lucros e vendas líquidas no 1º trimestre impulsionados pela procura de computação em nuvem

A Amazon anunciou ontem um forte aumento dos seus lucros e vendas líquidas durante o primeiro trimestre fiscal, impulsionado pelo crescimento explosivo da sua unidade de computação em nuvem.

A empresa de comércio eletrónico e tecnologia disse que as vendas na sua unidade de computação em nuvem aumentaram 28%, o que significa o crescimento mais rápido em 15 trimestres.

O número superou o crescimento de 24% da Amazon Web Services no quarto trimestre, que seguiu um crescimento de 20% no terceiro trimestre.

A Amazon reportou lucros de 30,3 mil milhões de dólares (25,9 mil milhões de euros), ou 2,78 dólares por ação, no período de três meses terminado em 31 de março. Um valor que compara com os 17,1 mil milhões de dólares, ou 1,59 dólares por ação, no mesmo período do ano passado.

As vendas líquidas aumentaram 17%, alcançando 181,5 mil milhões de dólares (155,4 mil milhões de euros) no trimestre, em comparação com os 155,7 mil milhões de dólares registados no trimestre homólogo.

Os analistas estimavam 1,63 dólares por ação com vendas de 177,28 mil milhões de dólares, segundo os analistas consultados pela FactSet.

A receita da Amazon Web Services atingiu 37,58 mil milhões de dólares. Os analistas esperavam 36,6 mil milhões de dólares, segundo a FactSet.

A empresa ofereceu uma perspetiva otimista para vendas do trimestre atual.

A Amazon espera que as vendas líquidas se situem entre 194 mil milhões a 199 mil milhões de dólares. Isto significaria um aumento de entre 16% a 19% em relação ao trimestre do ano anterior.

Os analistas esperavam 188,96 mil milhões de dólares no período atual, segundo a FactSet.