Movimento Porta a Porta apela à luta pelo direito à habitação no 1.º de Maio

O Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta convoca os trabalhadores da Madeira a manifestarem-se, no Dia do Trabalhador, contra a especulação imobiliária e a crise habitacional que afecta a Região.

Em comunicado, o movimento denuncia que a Madeira é uma das regiões mais caras do País para comprar ou arrendar casa, com apartamentos T1 a ultrapassar os 250 mil euros e rendas acima dos 1.000 euros mensais, valores incomportáveis mesmo para quem aufere salários acima da média regional de 1.189 euros.

A organização critica ainda a proliferação do Alojamento Local, que retira habitação do mercado residencial, e aponta que comprar casa no Funchal se tornou um privilégio quase exclusivo de estrangeiros com elevado poder de compra.

O movimento apela à participação massiva na manifestação organizada pela União dos Sindicatos da Madeira, com concentração marcada para as 10 horas junto à Assembleia Legislativa Regional, seguindo-se um desfile até ao Jardim Municipal.