Fundo norte-americano compra 16% da Benfica SAD

O empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro, vendeu a sua participação de 16,38% na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners, revelaram hoje ao mercado as 'águias'.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), José António dos Santos, conhecido por 'Rei dos Frangos', que detinha 3.144.764 ações da SAD 'encarnada' a título individual, e 622.636 através do Grupo Valouro, chegou a acordo com o fundo de investimento dos Estados Unidos (EUA) para a alienação da posição conjunta de 3.767.400 títulos, correspondentes a 16,38%.

Os valores do negócio não foram divulgados, com as partes a revelarem que o entendimento foi alcançado em 23 de abril, e comunicado ao Benfica no dia seguinte.

"A concretização da transmissão das ações está prevista para ocorrer até final do mês de julho de 2026", indicou o empresário no documento que a Benfica SAD anexou à sua comunicação ao regulador.

Por seu turno, os 'encarnados' indicaram que a conclusão da operação encontra-se sujeita "à condição de aprovação prévia da transmissão das ações em causa de acordo com o previsto nos Estatutos da Benfica SAD, bem como ao cumprimento de outras condições e formalidades contratuais usuais em operações desta natureza".

Face à atual cotação das ações da Benfica SAD, de 6,58 euros por título (no fecho da sessão de segunda-feira), a posição adquirida pelo fundo Entrepreneur Equity Partners, teria um valor próximo de 25 milhões de euros (24.789.492 euros).

Caso se concretize a operação, que implica a passagem completa da participação de José António dos Santos para os norte-americanos, a Entrepreneur Equity Partners torna-se a segunda maior acionista da Benfica SAD (13,68%), a seguir ao Benfica, cuja posição ascende em termos globais a 63,70%.

Ainda de acordo com os dados oficiais do último Relatório e Contas publicados pelo clube da Luz, a LSP Lisbon (Scotland), que pertence ao fundo também norte-americano Lenore Sports Partners (LSP), detém 5,24%, adquiridos há cerca de um ano ao ex-presidente dos 'encarnados', Luís Filipe Vieira.

Estas são as três participações de relevo no capital da SAD benfiquista, com os restantes 14,68% nas mãos de pequenos investidores.