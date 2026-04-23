'eGames Lab > Ready to Play!' arranca no Madeira Shopping

O evento 'eGames Lab > Ready to Play!' começa amanhã, dia 24 de Abril, às 16h45, no Madeira Shopping.

A sessão contará com a presença da secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, que realizará uma visita oficial ao evento, contactando com os alunos envolvidos nas actividades educativas dirigidas às escolas.

Integrado na visita inaugural, também está previsto um percurso pelas áreas de demonstração, onde estarão representadas as empresas do consórcio eGames Lab, permitindo conhecer os videojogos e soluções tecnológicas desenvolvidos no âmbito deste projecto financiado pelo PRR.

O 'eGames Lab > Ready to Play!' decorre de 24 de Abril a 3 de Maio e promove a ligação entre videojogos, educação e indústrias criativas, com programação aberta ao público. Além das actividades de demonstração contínua de resultados das empresas do consórcio e actividades para famílias e escolas, estão diariamente agendadas Fnac Talks, das 19 às 20 horas, que contará com especialistas de diferentes áreas.