BCE deve optar hoje por manter de novo as taxas diretoras

O Banco Central Europeu (BCE) deve decidir hoje manter as taxas diretoras e esperar para analisar o caráter duradouro ou não do aumento da inflação associado à guerra no Médio Oriente.

A presidente da instituição monetária, Christine Lagarde, insistiu na passada segunda-feira na natureza instável do conflito, entre guerra, cessar-fogo e negociações, que dificulta qualquer antecipação sobre a duração do choque e respetivos efeitos na economia.

Essa incerteza "advoga a favor da recolha de informações adicionais" antes de rever o rumo da política monetária, sublinhou Lagarde.

A inflação homóloga média nos 21 países da zona euro já subiu para 2,6% em março, acima do objetivo de 2% do banco central, e o número de abril será divulgado hoje, durante a reunião do BCE.

Depois de considerar um aumento das taxas em abril, os mercados agora estimam que o BCE esperará até junho para agir.

As últimas declarações de responsáveis do BCE indicam que a paciência continua a ser a melhor resposta.

De qualquer forma, aumentar as taxas pesaria sobre a atividade da zona euro, já pouco dinâmica.

Os indicadores PMI publicados na semana passada mostraram que a atividade económica na zona euro se contraiu em abril pela primeira vez em 16 meses devido à guerra no Médio Oriente.

O desenrolar da situação dependerá amplamente da capacidade do Irão e dos Estados Unidos chegarem a um acordo duradouro que garanta a segurança dos fluxos no estreito de Ormuz - um fator sobre o qual o BCE não tem controlo.

A principal taxa de juro diretora está nos 2% desde junho de 2025.