Desfile de Bordado Madeira abre Festa da Flor

A edição deste ano da Festa da Flor vai abrir com um desfile que contará com 26 coordenados com Bordado Madeira. O evento acontece já no dia 30 de Abril, pelas 18h30, na Placa Central, em frente à Sé Catedral do Funchal.

O desfile vai reunir 14 manequins profissionais e 12 convidadas, "assumindo a vontade de mostrar o lado mais autêntico e próximo da moda". "Mulheres com diferentes perfis e características dão corpo a esta apresentação, evidenciando a versatilidade do Bordado Madeira", indica a Bordal – Bordados da Madeira.

A ligação à Festa da Flor será reforçada com a presença de flores ao longo do percurso. "Quase todos os coordenados apresentados integram bordados com tema floral, numa homenagem a esta época tão significativa para a Madeira e para o turismo da região", explica em nota à imprensa.

Além disso, para este momento foram desenvolvidos novos coordenados e introduzidas novas matérias-primas, como a seda, reforçando o encontro entre tradição e inovação, nesta que pretende ser "uma afirmação clara do Bordado Madeira como património vivo com futuro".

Este desfile, organizado pela Bordal, conta com o apoio do Ivbam – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, e da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.