ARM e GNR actuam após descarga ilegal de resíduos no Caniçal



A ARM – Águas e Resíduos da Madeira e a Guarda Nacional Republicana (GNR) realizaram uma acção conjunta no Caniçal, no concelho de Machico, na sequência de uma descarga ilegal de resíduos junto a um ponto de recolha.

De acordo com as entidades, trata-se de uma situação reincidente, registada no espaço de uma semana, o que reforça a necessidade de sensibilização da população para a correcta deposição de resíduos.

A acção contou, também, com a participação da Junta de Freguesia do Caniçal e da Câmara Municipal de Machico, que reiteraram o compromisso de reforçar a vigilância e a intervenção na prevenção deste tipo de infracções.

Conforme se lê numa nota da ARM nas suas redes sociais, "este tipo de comportamento compromete a qualidade ambiental, a saúde pública e a imagem dos nossos espaços, sendo passível de coimas". No caso em apreço, a ARM faz saber que procedeu à limpeza do local, apelando ao contributo da população para que situações desta natureza não se repitam.

A empresa pública que gere os resíduos na Região recorda que disponibiliza um serviço gratuito de recolha de resíduos volumosos e verdes, mediante solicitação (800 910 500), apelando à colaboração da população. Em caso de infracção, os cidadãos podem contactar a GNR.