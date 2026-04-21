Rússia e Coreia do Norte lançam primeira ligação rodoviária entre os países

A Rússia anunciou hoje o lançamento de uma ponte com a Coreia do Norte, marcando a primeira ligação rodoviária entre os países, cuja ligação tem sido reforçada desde a ofensiva russa na Ucrânia.

"Será estabelecida, pela primeira vez, uma ligação rodoviária direta entre os dois países. O tráfego deverá começar este verão", afirmou o Ministério dos Transportes russo, em comunicado.

A ligação entre os aliados também vai contar com uma passagem fronteiriça em Khasan, em construção e inicialmente com capacidade para 300 veículos e 2.850 pessoas por dia.

O anúncio foi feito no dia em que o ministro do Interior russo faz uma visita a Pyongyang.

Atualmente, a Rússia e a Coreia do Norte estão ligadas por via aérea e ferroviária.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo saudou o futuro contributo da ponte para "o desenvolvimento das trocas comerciais, económicas e humanitárias" entre a Coreia do Norte e o extremo oriente russo, mas Pyongyang ainda não se pronunciou.

Um vídeo divulgado pela agência de notícias estatal russa TASS mostrava dois trabalhadores a apertar parafusos na junção desta ponte com um quilómetro de comprimento.

A China é o principal apoio económico do país, mas Pyongyang também tem estreitado laços com Moscovo desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 2022.

Os dois países concluíram um acordo de defesa em 2024 durante uma visita do Presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte, tendo Pyongyang enviado tropas terrestres para a região russa de Kursk e sistemas de armas para apoiar o esforço de guerra russo na Ucrânia.

O país, isolado e vulnerável a catástrofes naturais, tem recebido, em troca, ajuda financeira, alimentos e energia, bem como tecnologia militar.