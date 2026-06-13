Qatar surpreende e resgata empate com Suíça aos 90+4 minutos

Um golo de Boualem Khoukhi, aos 90+4 minutos, permitiu hoje ao Qatar surpreender a Suíça e garantir um empate 1-1, na primeira jornada do Grupo B do Mundial2026 de futebol, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Os helvéticos, a cumprirem a sua 13.ª presença num Campeonato do Mundo, adiantaram-se ao 17 minutos, numa grande penalidade convertida por Breel Embolo, mas o golo 'fora de horas' do defesa assegurou a igualdade dos qataris, que participam pela segunda vez na prova, depois de terem organizado a edição anterior, em 2022.

Após a primeira jornada, todas as equipas do Grupo B estão empatadas com um ponto, já que no outro jogo da 'poule', realizado na sexta-feira, o coanfitrião Canadá também empatou a uma bola com a Bósnia-Herzegovina.