Protocolo entre GR, ARM e GNR reforça combate ao abandono indevido de resíduos

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a Águas e Resíduos da Madeira e a Guarda Nacional Republicana, assinaram um protocolo de cooperação para o combate ao abandono indevido de resíduos na via pública.

Em nota emitida, a secretaria de Nuno Maciel sublinha que o protocolo abrange os municípios de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, localidades onde "se tem verificado um aumento do abandono indevido de resíduos", nomeadamente resíduos volumosos, os denominados 'monstros' e resíduos verdes, uma situação que "compromete a qualidade ambiental, a saúde pública e a imagem dos espaços públicos".

Com este acordo, as três entidades comprometem-se a desenvolver acções conjuntas, que incluem campanhas de sensibilização dirigidas à população para a correcta separação e deposição de resíduos; o reforço da fiscalização e vigilância de práticas ilegais; a promoção de acções de formação; a identificação de zonas críticas e a realização de intervenções coordenadas no terreno; assim como o incentivo à utilização dos serviços gratuitos de recolha de resíduos volumosos e verdes.

A ARM será responsável pela dinamização das campanhas de comunicação e pela disponibilização de informação à população, bem como pela organização de ações formativas e visitas técnicas.

A GNR reforçará a fiscalização e colaborará nas acções de sensibilização e limpeza, enquanto a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas apoiará tecnicamente e promoverá boas práticas junto dos sectores agrícola e rural.

Será ainda criado um grupo de acompanhamento composto por representantes das três entidades, responsável por definir o plano de actividades, monitorizar a execução das acções e propor melhorias contínuas.

Com esta iniciativa, o Governo Regional da Madeira entende que “reforça o seu compromisso com a proteção ambiental, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida das populações, promovendo uma atuação integrada e eficaz no combate ao abandono indevido de resíduos”, conforme afirma o secretário Regional, Nuno Maciel.

A Águas e Resíduos da Madeira dispõe de um serviço gratuito de recolha de resíduos verdes e volumes fora de formato (monstros), requerido através do contacto 800 910 500 ou nos balcões de atendimento da ARM.