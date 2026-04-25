Junta de Freguesia da Camacha denuncia actos de vandalismo

A Junta de Freguesia da Camacha denunciou um acto de vandalismo e furto ocorrido na noite de ontem, que visou as suas instalações.

Segundo a publicação feita pela autarquia nas redes sociais, foram destruídas e furtadas flores colocadas na entrada do edifício, num episódio descrito como “inaceitável”. De acordo com a Junta, o sucedido terá sido registado por vários sistemas de videovigilância, bem como por testemunhas presenciais, tendo sido possível identificar o alegado autor e a viatura em que se fez transportar.

No local esteve a Polícia de Segurança Pública, sendo que a Junta de Freguesia anunciou que irá avançar com a respectiva queixa-crime. Em causa estarão indícios da prática de crimes de furto qualificado e dano sobre propriedade pública.

Na mesma publicação, a autarquia sublinha que “não está em causa o valor das flores, mas sim o respeito pelo que é de todos”, condenando o comportamento e garantindo que irá atuar “com toda a firmeza” para responsabilizar os envolvidos. A situação está agora a ser acompanhada pelas autoridades.