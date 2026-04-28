Presidente da Junta do Caniço volta a denunciar falta de civismo

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço voltou a criticar comportamentos de falta de civismo por parte da população, denunciando a acumulação de lixo e sacos de roupa deixados no chão junto aos contentores destinados à recolha de têxteis.

Numa publicação recente, o autarca não escondeu a indignação: “Sinceramente, custa ver e acreditar nisto. Os contentores foram colocados para um propósito simples: dar uma segunda vida à roupa e ajudar quem mais precisa. Mas o que temos encontrado à volta de alguns deles é exactamente o contrário”.

Segundo o Milton Teixeira, em vez de serem utilizados correctamente, os equipamentos têm sido acompanhados por resíduos espalhados no exterior, situação que compromete não só a imagem urbana, mas também o próprio funcionamento do sistema de recolha solidária.

Perante este cenário, o presidente da Junta deixou um apelo à população, sublinhando que “não custa nada fazer bem”. Entre as recomendações, destaca a necessidade de colocar a roupa dentro dos contentores, evitar deixar sacos no exterior e, caso estejam cheios, comunicar a situação à Junta de Freguesia ou à entidade responsável pela recolha.

O autarca reforça ainda que os resíduos indiferenciados devem ser depositados nos contentores próprios, alertando para a importância de separar correctamente os diferentes tipos de lixo.

Esta não é a primeira vez que a Junta do Caniço chama a atenção para este tipo de comportamentos, que se repetem em vários pontos da freguesia. “O Caniço é de todos nós. Vamos tratá-lo como merece”, conclui, apelando a um maior sentido de responsabilidade colectiva na preservação do espaço público.