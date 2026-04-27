Coligação visita obra em São Martinho e enaltece trabalho de parceria entre a CMF e as freguesias

O Grupo Municipal 'Funchal Sempre Melhor' visitou a obra de alargamento da Travessa do Pico da Igreja em São Martinho.

Em vésperas da realização de uma assembleia municipal naquela freguesia, foi pela voz da deputada municipal Vera Duarte que os membros do PSD/CDS enalteceram “uma intervenção há muito solicitada pela população”.

“A obra em curso, da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, está orçada em mais de um milhão de euros e deverá ficar concluída no próximo ano”, declarou a autarca, acrescentando que “é esta materialização de promessas que faz deste um executivo exemplar e que responde aos anseios das freguesias.”

Segundo nota à imprens, os deputados municipais do PSD/CDS, em contacto com o executivo da junta de freguesia, constataram, também, que “em São Martinho, entre outros projetos, irá para o terreno a bolsa de estacionamentos na zona do Pico do Funcho, outra das necessidades assinaladas durante a campanha eleitoral.”

Vera Duarte finalizou a iniciativa, “congratulando o Executivo pela forma próxima como tem trabalhado com as freguesias do Funchal, uma conduta que, nos felizmente tempos idos da governação socialista não se verificava e que muito prejudicou a população do Funchal.”