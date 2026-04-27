Veja a festa do Marítimo em autocarro de caixa aberta na Madeira
A equipa do Marítimo chegou ontem de madrugada à Madeira, sendo recebida no Aeroporto por várias dezenas de adeptos, apesar do adiantado da hora e hoje ser dia de trabalho e escola.
Jogadores e equipa técnica embarcaram num autocarro já caracterizado com as palavras "Somos de Primeira", lema que desde a primeira-hora marcou a mensagem do clube mal conseguiu a vitória e a pontuação que o coloca, de novo, na I Liga.
A vitória sofrida por 2-1 frente ao Benfica B, no Seixal, porque a equipa jogou quase toda a segunda parte com menos 2 jogadores, foi bastante celebrada desde o apito final até à chegada à Madeira.
O desfile em autocarro de caixa aberta foi até ao Funchal e uma comitiva a segui-lo foi em festa.
