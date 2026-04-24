Projecto intergeracional leva jogos tradicionais à Escola Bartolomeu Perestrelo

A Escola Bartolomeu Perestrelo foi palco esta quinta-feira, 23 de Abril, da sessão final do projecto 'Diferentes gerações, Uma mesma chama – Os avós vêm à Escola', uma iniciativa dedicada à promoção do contacto entre diferentes faixas etárias através de actividades educativas e recreativas.

Ao longo da iniciativa, os jogos tradicionais assumiram um papel central, funcionando como elemento de ligação entre gerações e promovendo momentos de convívio, cooperação e partilha de memórias e saberes associados à identidade cultural.

O projecto, desenvolvido entre Fevereiro e Abril, integrou quatro momentos distintos, incluindo palestras e actividades práticas como walking football e jogos tradicionais, com o objectivo de estimular a aprendizagem mútua e o reforço de relações intergeracionais.

Na sessão de encerramento, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, destacou a importância da iniciativa, afirmando que estas experiências têm “um impacto positivo tanto nos mais jovens como nos seniores”.

O autarca sublinhou ainda “o papel determinante dos professores estagiários de Educação Física, Érica Santos e Cristiano Gonçalves, que lançaram o desafio à Junta para a concretização do projecto, sob a orientação da professora Paula Fagundes”.

A iniciativa procurou reforçar a importância do respeito intergeracional e da construção de uma comunidade mais participativa e solidária, através do contacto direto entre alunos e seniores.

O encerramento ficou marcado por um convívio informal com um lanche partilhado entre os participantes, momento que consolidou as relações criadas ao longo do projeto e simbolizou a continuidade deste tipo de iniciativas no contexto escolar e comunitário.