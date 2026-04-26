Homem de 62 anos agredido junto à Igreja do Imaculado Coração de Maria

Um homem de 62 anos foi assistido na noite de ontem, pelas 22h45, após ter sido vítima de uma agressão nas imediações da Igreja do Imaculado Coração de Maria, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros à vítima. Segundo foi possível apurar, o homem apresentava um ferimento na cabeça, resultante da agressão. Após ser assistido e estabilizado no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.