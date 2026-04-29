Assembleia Municipal do Funchal em sessão ordinária hoje no Centro Cívico de São Martinho

A Assembleia Municipal do Funchal reúne-se está quarta-feira, 29 de Abril, em sessão ordinária, na Sala de Exposições do Centro Cívico de São Martinho, com uma ordem de trabalhos centrada na análise financeira e administrativa do município.

Os trabalhos terão início com um período destinado à intervenção dos munícipes sobre assuntos de interesse municipal.

Depois, entre os principais pontos em cima da mesa estará a apreciação da actividade e a situação financeira da autarquia, a analise e votação dos Documentos de Prestação de Contas de 2025, bem como do Orçamento Suplementar de 2026, correspondente à segunda alteração modificatia.

Outro dos temas em cima da mesa será a apreciação dos relatórios e contas das empresas municipais Frente MarFunchal e SocioHabitaFunchal, relativos ao exercício de 2025.

A sessão inclui ainda deliberações sobre nomeações e representações institucionais, nomeadamente a designação dos júris de recrutamento para cargos de direcção superior e intermédia, a nomeação de juízes sociais para o biénio 2026-2028 e a eleição de representantes para a Comissão Municipal de Protecção Civil e para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.

A sessão pode ser acompanhada em directo no canal naminhaterra.

Confira a ordem de trabalhos na íntegra: