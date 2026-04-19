'Espírito Santo' passou pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria

A sede da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria recebeu este domingo, 19 de Abril, a tradicional visita pascal, também conhecida como visita do Espírito Santo, numa iniciativa que reuniu várias dezenas de participantes.

A comitiva integrou cerca de 30 pessoas de diferentes gerações, incluindo quatro crianças, reflectindo o carácter intergeracional desta tradição. Ao longo do dia, cinco grupos percorreram habitações da freguesia, mantendo viva uma prática com vários anos de história e associada às celebrações pascais.

A recepção contou com a presença de membros do executivo da Junta, entre os quais o presidente Pedro Araújo, a tesoureira Luciana Gonçalves e a vogal Sofia Camacho, bem como do presidente da Assembleia de Freguesia, Marsílio Aguiar.

Durante a iniciativa, Pedro Araújo destacou “a relevância da preservação desta tradição profundamente enraizada na comunidade madeirense”, sublinhando também “o papel de todos aqueles que, com dedicação e espírito de missão, continuam a levar de porta em porta esta expressão de fé, cultura e identidade”.

Após as orações e cânticos habituais, realizou-se um momento de convívio entre os participantes, promovido pela Junta de Freguesia.

A visita pascal à sede da autarquia insere-se no conjunto de iniciativas que assinalam esta época festiva na freguesia, sendo apontada como um exemplo da continuidade das tradições locais e da sua importância na vida comunitária.