Dois cruzeiros e dois mega-iates no Funchal
Dois navios de cruzeiro e dois mega-iates marcam o movimento desta segunda-feira, 20 de Abril, na Gare Marítima da Madeira.
O Arcadia, com 1.859 passageiros e 856 tripulantes a bordo, foi o primeiro a chegar ao Porto do Funchal, pelas 6h45. Agenciado pela Blatas, permanece na cidade durante a noite e parte na terça-feira, às 16h00, com destino a Santa Cruz de La Palma.
O navio, da P&O Cruises, está a realizar um cruzeiro de 16 dias pelo corredor atlântico, iniciado a 15 de Abril, em Southampton (Reino Unido), e com regresso ao mesmo porto previsto para 1 de Maio. Chegou à Madeira proveniente de La Corunha (Espanha) e, após a escala no Funchal, segue para as Canárias — La Palma, Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote — antes de rumar a Vigo (Espanha) e regressar a Southampton.
Também para pernoitar no Funchal, e igualmente agenciado pela Blatas, o Le Champlain chegou pelas 11h00, vindo de La Palma, com 227 pessoas a bordo, entre 108 passageiros e 119 tripulantes.
Este navio encontra-se num cruzeiro de 10 dias entre Gran Canaria e Lisboa. Já passou por Tenerife, La Gomera e La Palma, seguindo depois para Cádis e Huelva (Espanha), antes de terminar a viagem na capital portuguesa, a 26 de Abril.
Durante esta segunda-feira, o Funchal recebe ainda dois mega-iates, ambos agenciados pela Transinsular: o Amor à Vida, para uma escala de cerca de quatro horas, e o Seven Sins, com chegada prevista perto da meia-noite.