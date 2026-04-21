Juro no crédito à habitação atinge os 3,133% na Madeira após mais de dois anos sem aumentos

A taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 3,133% em Março, segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de um acréscimo de 0,017 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior e uma subida após mais de dois anos em aumentos.

Em Março do ano passado, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 3,818%. "De notar, que o crescimento registado face ao mês precedente, sucede após 25 meses de reduções consecutivas ou de estabilização da taxa em análise", observa a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação aumentou 5 euros face ao mês anterior, fixando-se nos 396 euros. Os juros cresceram 2 euros em relação ao mês anterior, situando-se nos 184 euros, enquanto a componente de amortização subiu 3 euros, para os 212 euros. No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 403 euros.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação continuou a aumentar, atingindo, em Março último, os 71 379 euros (70 878 euros no mês anterior). Um ano antes, situava-se em 67 532 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita fixou-se em 3,088%, mais 0,009 p.p. do que no mês anterior, indica a DREM.

No país, a prestação média vencida para a globalidade dos contratos cresceu para 402 euros, tendo o valor do capital médio em dívida aumentado para 77 078 euros (76 494 euros no mês precedente). Os juros subiram 2 euros face ao mês anterior, para 196 euros, enquanto o capital amortizado aumentou 3 euros, situando-se nos 206 euros.