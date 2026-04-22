Luso-venezuelano libertado após mais de dois anos detido

Héctor Ferreira, empresário luso-venezuelano detido desde Setembro de 2022, foi libertado e deverá reencontrar-se ainda hoje com a família, num momento marcado por forte emoção e alívio.

A confirmação foi feita pelo deputado social-democrata Carlos Fernandes, presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD-M, que terá falado directamente com a irmã de Héctor, Mariela Ferreira. Segundo adiantou, na sua página de Facebook, esta encontra-se a caminho da prisão de Rodeo II para o reencontro com o irmão, após mais de dois anos de separação.

Héctor Ferreira foi detido a 9 de Setembro de 2022, tendo permanecido desde então naquele estabelecimento prisional venezuelano.

A sua detenção interrompeu a actividade empresarial que desenvolvia e afastou-o da família, num processo que gerou preocupação junto da comunidade luso-venezuelana.

A libertação está a ser recebida com alívio, mas também com cautela, tendo em conta o tempo de detenção e as consequências pessoais e profissionais que o caso implicou.

Apesar deste desfecho, continuam a existir outros cinco cidadãos luso-venezuelanos detidos, situação que tem motivado apelos à continuidade dos esforços diplomáticos e políticos para garantir a sua libertação.

A saída de Héctor Ferreira da prisão surge como um sinal positivo, mas também como um alerta para a necessidade de manter a atenção sobre os restantes casos.