Navio de carga sequestrado ao largo da costa da Somália

As autoridades marítimas britânicas anunciaram hoje que um navio de carga foi sequestrado a cerca de seis milhas náuticas (cerca de 11 quilómetros) a nordeste da cidade costeira de Garacad, na Somália.

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), dependente do Ministério da Defesa britânico, indicou ter recebido o alerta de que "pessoas não autorizadas" tinham "assumido o controlo de um navio de carga que foi desviado para águas territoriais".

Este incidente ocorre depois de, no sábado, um petroleiro ter sido sequestrado a cerca de 45 milhas náuticas (cerca de 83 quilómetros) a nordeste da cidade de Mareeyo, também na Somália.

Dias antes, o UKMTO registou um "incidente suspeito" a cerca de 83 milhas náuticas (cerca de 133,5 quilómetros) a sudeste de Eyl, também na Somália.

Nessa altura, o comandante do navio mercante informou que indivíduos armados se aproximaram do navio em duas embarcações, pelo que, quando se encontravam a cerca de 600 metros, foram disparados tiros de aviso e o navio ripostou, afastando-se posteriormente.