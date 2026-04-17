Dois navios de cruzeiro e um mega-iate movimentam 2 mil pessoas

O porto do Funchal acolhe, esta sexta-feira, dois navios de cruzeiro e um mega-iate, que em conjunto vão movimentar cerca de duas mil pessoas.

O 'Le Bougainville' chegou ainda na quinta-feira, tendo pernoitado no porto funchalense, partindo pelas 11 horas, com 95 passageiros e 117 tripulantes a bordo. Está navegar na região Cruise Atlantic Islands (CAI), numa viagem de 10 dias com visitas às ilhas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, La Palma e El hierro.

O 'Oceania Cruises' chegou esta manhã, vindo de San Juan, Porto Rico, e parte às 17 horas para Gibraltar, Reino Unido. Está a realizar uma viagem de reposicionamento dos Estados Unidos para a Europa, que começou a 7 de Abril em Miami, e termina no dia 21, em Barcelona.

Já o mega-iate 'Elysan' atracou durante a madrugada no Funchal. Vem de Porto Rico e parte sábado de manhã para Gibraltar. A bordo traz 15 tripulantes.