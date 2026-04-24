Real Madrid cede empate a acabar com Betis e fica mais longe do título espanhol

O Real Madrid ficou hoje mais longe do título de campeão espanhol de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Betis, sofrendo o golo da igualdade em tempo de compensação, na abertura da 32.ª jornada.

Em Sevilha, o brasileiro Vinicius Júnior adiantou os 'merengues', aos 17 minutos, mas Héctor Bellerín, ex-defesa direito do Sporting, igualou aos 90+4, e evitou o segundo triunfo seguido do adversário, que cedeu pontos pela 10.ª vez esta época e não ganhou em três das últimas quatro rondas.

A cinco jornadas do fim, o Real Madrid continua no segundo lugar e soma 74 pontos, contra 82 do campeão FC Barcelona, que integra o português João Cancelo no plantel e pode reforçar a liderança isolada no sábado, caso atinja o nono êxito consecutivo na visita ao Getafe, sexto classificado.

Catalães e madrilenos já estão qualificados para a fase de liga da Liga dos Campeões, cenário destinado aos quatro primeiros da Liga espanhola e do qual permanece distante o Betis, quinto, com 50 pontos, a 12 do Villarreal, terceiro, e a sete do Atlético de Madrid, quarto, ambos com menos um jogo.

Recém-eliminados pelo Sporting de Braga nos quartos de final da Liga Europa, os andaluzes permanecem em zona de acesso às competições continentais e empataram pela quinta jornada seguida em casa, onde já não perdem para o campeonato desde dezembro de 2025 e continuam invencíveis ao fim de praticamente cinco anos em receções ao Real Madrid.