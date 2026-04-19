Concerto de Primavera da Orquestra Clássica da Madeira conquista o público

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou este domingo, 19 de Abril, o seu Concerto Especial de Primavera no Centro de Congressos da Madeira perante uma sala atenta e participativa. O espectáculo contou com a participação da violinista Leticia Moreno e do maestro Sergey Smbatyan, dois nomes de relevo no panorama internacional.

O programa incluiu duas obras de referência do repertório clássico-romântico. Na primeira parte, Leticia Moreno interpretou a Symphonie Espagnole, Op. 21, de Édouard Lalo, numa execução que se destacou pela expressividade e segurança técnica. A prestação da solista foi recebida com entusiasmo pelo público, evidenciando uma abordagem musical envolvente. Segundo fonte da organização, tratou-se de “uma interpretação expressiva, segura e cativante", que demonstrou "grande domínio técnico e sensibilidade musical, conquistando a atenção do público".

Na segunda parte, sob a direcção de Sergey Smbatyan, a orquestra interpretou a Sinfonia n.º 5, Op. 64, de Piotr Ilyich Tchaikovsky. A leitura foi marcada por consistência e clareza estrutural, com destaque para os contrastes dinâmicos e a intensidade expressiva ao longo da obra. A organização destaca que a interpretação se caracterizou por “uma leitura consistente e bem estruturada, marcada por contrastes claros e uma expressividade intensa”.

A direcção artística da Orquestra Clássica da Madeira sublinha a relevância da iniciativa, considerando tratar-se de “um concerto de elevada qualidade artística, que se revelou marcante”.