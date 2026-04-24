'Lar Doce Lar' com Maria Rueff e Joaquim Monchique na Madeira

O espectáculo 'Lar Doce Lar', uma comédia protagonizada por Maria Rueff e Joaquim Monchique, chega pela primeira vez à Madeira, com uma sessão na noite desta sexta-feira, 24 de Abril, no Centro de Congressos da Madeira.

Com encenação de António Pires e texto adaptado de Luísa Costa Gomes, o espectáculo duração aproximada de 1h45 chega à Região pela iniciativa do DIÁRIO.

Passada numa residência sénior, a história acompanha a disputa entre duas idosas por um quarto, dando origem a uma série de situações hilariantes e marcadas por crítica social, com os atores a darem vida a múltiplas personagens.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo décimo quarto dia do ano, em que faltam 252 dias para o fim de 2026:

- Entre as 10 e as 19 horas - A Escola Secundária Francisco Franco assinala os 50 Anos da Autonomia com um desfile da Autonomia (10 horas), uma actuação do Núcleo de Música da Escola Secundária de Francisco Franco (10h45), o Fórum Jovem: 50 anos da Autonomia (13h30–16h30), organizado pela CMF, e com um Jantar da Autonomia (19 horas);

- 10h05 -Iniciativa '40 Anos de Portugal Europeu' do Projecto Erasmus+ e do Projecto Vozes do Parlamento, com o deputado madeirense ao Parlamento Europeu Sérgio Gonçalves, na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol;

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o novo centro de mergulho Scorpio Madeira, ao Caminho da Ribeira do Natal 30, no Caniçal;

- 12 horas - Conferência de imprensa de apresentação do Festival MEO Sons do Mar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

- 14h30 - Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas e ao futuro dos alunos na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 16 horas - A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa na sessão de apresentação do Inteiro Postal do Centenário da Presença das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, no auditório Bento Menni, na Casa de Saúde de Câmara Pestana;

- 16h45 - Abertura oficial do 'eGames Lab > Ready to Play!' no Madeira Shopping, com a presença da Secretária Regional de Educação, Elsa Fernandes;

- 17 horas - A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é recebida em audiência pelo Presidente da República, José António Seguro, no Palácio de Belém;

- 17 horas - Visita guiada aos lugares do 25 de Abril em Machico, com orientação de Bernardo Martins, a partir do Largo do Município, no âmbito das comemorações 'Machico, Terra de Abril';

- A partir das 19 horas - A FNAC Talks recebe o CEO da PYTHAGORAS, David Mendes, para falar sobre o projecto ‘eGames Lab > Ready to Play!’;

- 18 horas - O secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, participa, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, na Cerimónia de Tomada de Posse dos Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, no Palácio de Belém;

- 18 horas - A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma estará presente na Cerimónia de Tomada de Posse do novo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, no Palácio de Belém;

- 19 horas - O escritor Raul Minh’alma vai estar presente na V Feira do Livro de Santa Cruz, que decorre na promenade dos Reis Magos, no Caniço.

Principais acontecimentos registados a 23 de Abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, Dia Mundial do Escutismo, Dia Nacional da Educação de Surdos, Dia da Língua Inglesa, Dia da Língua Espanhola e Dia Internacional das Jovens Mulheres nas Tecnologias da Informação e Comunicação:

1904 - Os Estados Unidos da América adquirem a companhia francesa do canal do Panamá.

1909 - Um sismo na localidade portuguesa de Benavente, Ribatejo, causa a morte de cerca de 30 pessoas.

1936 - É criada a colónia penal para presos políticos no Tarrafal, da Ilha de Santiago, na Arquipélago de Cabo Verde, pelo Decreto-Lei 26539, emitido pela Presidência do Conselho e publicado no Diário do Governo nº. 94/1936. Os primeiros presos políticos chegariam a 29 de outubro.

1945 - II Guerra Mundial. As tropas aliadas alcançam o rio Pó, em Itália. As tropas dos Estados Unidos e da URSS encontram-se em Tyorgau, na Alemanha. O Exército Vermelho entra em Berlim Oriental.

1946 - A Piaggio assina a patente daquele que haveria de ser, para sempre, o seu 'exlibris' e, fiel ao seu sonho de criar um veículo utilitário, Enrico Piaggio lança 2 mil Vespas de 98 Cc no mercado.

1967 - É lançada a nave espacial soviética tripulada, Soyuz I.

1975 - Trabalhadores agrícolas ocupam uma quinta na Azambuja, que dará lugar à Cooperativa Agrícola Torre Bela.

1981 - A ASDI, Ação Social-democrata Independente, de Sousa Franco, nascida de uma cisão no PPD-PSD, apresenta o primeiro projeto de revisão constitucional.

1982 - Tem início o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto.

1984 - É promulgada pelo Presidente da República, António Ramalho Eanes, a Lei n.º 6/84 de 11 de maio, que permite em alguns casos a interrupção voluntária da gravidez.

1990 - O Presidente da República, Mário Soares, veta o projeto-lei da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

1992 - O escritor José Cardoso Pires recebe o Astrolábio de Ouro, Prémio Internazionale Último 900, de Itália, pelo conjunto da obra.

1993 - A jornalista Diana Andringa ganha o Prémio Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento, com a reportagem televisiva "O Cônsul Injustiçado", sobre o diplomata Aristides Sousa Mendes.

1994 - A equipa de andebol do ABC de Braga, comandada por Donner, joga a 1.ª mão da final da Liga dos Campeões com os espanhóis do TEKA Santander. É primeira formação de andebol português a marcar presença numa final desta competição.

1999 - Guerra do Kosovo. A Comissão Europeia decreta o embargo petrolífero à República Federal da Jugoslávia.

2003 - A Comissão Europeia rejeita as propostas de reforma institucional da União Europeia apresentadas pelo presidente da Convenção, Valery Giscard D'Estaing, que defende, entre outras, a criação de presidente da União Europeia.

2004 - A Assembleia da República conclui a VI Revisão Constitucional: aprofundou a autonomia político-administrativa das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, aumentando os poderes das respetivas Assembleias Legislativas e eliminando o cargo de "Ministro da República", criando o de "Representante da República", foram alteradas e clarificadas normas referentes às relações internacionais e ao direito internacional, como, por exemplo, a relativa à vigência na ordem jurídica interna dos tratados e normas da União Europeia e ainda aprofundado o princípio da limitação dos mandatos, designadamente dos titulares de cargos políticos executivos, bem como reforçado o princípio da não discriminação, nomeadamente em função da orientação sexual.

2004 - O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, é indiciado de 23 crimes, no âmbito do caso Apito Dourado.

2005 - Começa, em Lisboa, o XX Congresso do CDS-PP. Paulo Portas abandona a liderança do partido.

2005 - O Video "Me at the Zoo", publicado por Jawed Karim, cofundador da plataforma social, é o primeiro vídeo do YouTube. É visto por 17 milhões de vezes.

2006 - Os atletas Bruno Pais e Vanessa Fernandes conquistam as medalhas de prata e ouro, respetivamente, na etapa portuguesa da Taça da Europa de triatlo, no Estoril.

2009 - O Governo aprova a proposta de lei que alarga de nove para 12 anos a escolaridade obrigatória e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos cinco anos.

2010 - O primeiro-ministro grego, George Papandreou, oficializa o pedido de ajuda aos países da Zona Euro e ao Fundo Monetário Internacional. Ao todo a Grécia pode receber até 45 mil milhões de euros: 30 mil milhões dos países da Zona Euro e 15 mil milhões do FMI.

2012 - O tribunal especial da Islândia iliba o ex-primeiro-ministro Geir Haarde de três das quatro acusações relacionadas com o colapso da banca islandesa em 2008, e é apenas considerado culpado de não ter reunido com os ministros do seu governo quando a situação se tornou crítica.

2013 - A câmara baixa do parlamento francês aprova o projeto-lei que prevê o casamento civil e a adoção para casais do mesmo sexo. A França passa a ser o 14º país do mundo a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2014 - Forças ucranianas "libertam" a cidade de Sviatoguirsk, tomada por separatistas pró-russos há vários dias.

2015 - O Conselho de Ministros aprova a nova lei do álcool, que proíbe o consumo de todas as bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

2019 - O Superior Tribunal de Justiça brasileiro reduz a pena de prisão do ex-Presidente, Lula da Silva, de 12 anos e um mês para oito anos, 10 meses e 20 dias.

2020 - A China anuncia o aumento da sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde, no equivalente a 28 milhões de euros, depois de os Estados Unidos terem suspendido a sua parte do financiamento.

2021 - A cápsula espacial 'Crew Dragon', da empresa SpaceX, é lançada por um foguetão Falcon 9 com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), leva a bordo os astronautas - o francês Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, os norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide.

2024 - O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde Fernando Araújo anuncia a demissão, em conjunto com a sua equipa, à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, alegando não querer ser obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considere necessárias.

Pensamento do dia: