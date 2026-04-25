Sébastien Ogier lidera Rali das Canárias

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) lidera o Rali das Canárias, quinta prova do Campeonato do Mundo (WRC), após o primeiro dia completo da competição.

Ogier, campeão em título, fechou a jornada com 8,9 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), segundo classificado, e 15,9 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), que é terceiro.

"Foi um dia bom. Agora estou a começar a divertir-me", resumiu Ogier, que disputa o campeonato apenas em regime parcial.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o quarto, a 16,4 segundos, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) a terminar o dia no quinto lugar, depois de na véspera ter vencido a superespecial de abertura.

O piloto nipónico, que chegou ao Rali das Canárias na liderança do campeonato após uma surpreendente vitória conquistada na prova anterior, na Croácia, que lhe caiu no 'colo' na derradeira especial com a desistência do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), nunca encontrou a confiança necessária no trem dianteiro do seu Toyota.

Ainda assim, apesar de ser o pior dos carros japoneses, que dominaram o dia com cinco pilotos nas cinco primeiras posições, conseguiu fazer melhor do que os homens da Hyundai.

A marca coreana teve no espanhol Dani Sordo o melhor representante, no sexto lugar, já a 52 segundos da liderança.

Ogier, que na véspera fora sétimo, agarrou o primeiro lugar logo na primeira especial do dia. Apesar de nunca mais ter perdido a liderança, o piloto francês também nunca se conseguiu destacar da concorrência no asfalto das Canárias.

O francês venceu quatro dos seis troços disputados, registando-se a anulação da segunda especial do dia.

Para sábado, estão previstas mais seis setores seletivos, com um total de 112 quilómetros cronometrados.