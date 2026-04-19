Peça 'A Barbearia' foi um sucesso

No passada sexta-feira, dia 17 de abril, o Clube de Teatro da Escola do Porto levou à cena a peça 'A Barbearia' no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

A peça é assumidamente uma comédia de costumes que se foca na crítica social através do humor, retratando hábitos, vícios e convenções sociais, usando personagens tipo (o apaixonado ingénuo, as coscuvilheiras, o marialva mulherengo) os diálogos espirituosos para expor a hipocrisia sobre temas como: o amor, a infidelidade, o dinheiro e a necessidade de protagonismo social através exposição pública.

O auditório esteve praticamente cheio o que demonstrando assim o apreço do público porto-santense pelo teatro, nomeadamente pela comédia.