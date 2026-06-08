EUA disparam contra petroleiro no golfo de Omã após violação de bloqueio

As Forças Armadas norte-americanas anunciaram hoje que dispararam contra um petroleiro sem carga no golfo de Omã e o deixaram inoperacional após a embarcação alegadamente ter violado o bloqueio imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos.

Num comunicado divulgado na Internet, o Comando Central dos Estados Unidos para o Médio Oriente (CENTCOM) afirmou que a operação teve como alvo áreas essenciais ao funcionamento do navio.

"O alvo foram as salas de máquinas e de voo do navio, depois de a tripulação se ter recusado a cumprir as ordens das forças norte-americanas", informou o comando militar.

Segundo o CENTCOM, a intervenção ocorreu após a embarcação desrespeitar as restrições marítimas impostas por Washington no âmbito das medidas destinadas a pressionar o Irão.

O comando norte-americano não divulgou a identidade do navio, a sua bandeira de registo nem informações sobre eventuais feridos entre a tripulação.

O incidente ocorre num contexto de elevada tensão no golfo e no estreito de Ormuz, onde os Estados Unidos mantêm operações navais destinadas a fazer cumprir o bloqueio anunciado durante o conflito regional envolvendo o Irão e Israel.

Nas últimas semanas, Washington tem intensificado as ações de fiscalização marítima na região, alegando a necessidade de impedir atividades relacionadas com o comércio e transporte de recursos energéticos iranianos.