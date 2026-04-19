Albuquerque avisa Lisboa e admite ruptura com PSD Nacional

O líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, ameaçou que os representantes da Madeira podem passar a independentes na Assembleia da República, caso o PSD nacional continue a ignorar a Região. “Se o PSD Nacional pensa que os representantes da Madeira vão ficar sem voz… nós passamos a independentes. Isto nunca mais vai passar”, avisou.

Na intervenção na sessão de encerramento do congresso, Miguel Albuquerque deixou duras críticas aos governantes nacionais, acusando-os de deixarem de atender contactos quando estão em Lisboa: “quando chegam a Lisboa não atendem o telefone”.

O dirigente reforçou a necessidade de firmeza política: “temos que ter uma posição firme na defesa da Madeira”, garantindo que o executivo regional continuará o seu percurso. “O nosso Governo vai prosseguir com sucesso. E o nosso sucesso é o sucesso do povo da Madeira”, afirmou.

Sublinhando o cumprimento de acordos, declarou que “o compromisso de honra é sagrado” e será “escrupulosamente cumprido”, rejeitando jogos políticos. “Não andamos a brincar aos partidos políticos”, disse, apontando aos “interesses superiores”.

Miguel Albuquerque saudou ainda o presidente do CDS-PP Madeira e lamentou a ausência de representantes do PSD nacional, deixando um apelo à normalização das relações institucionais — “se eles quiserem”.

“Não caminhamos de joelho”, concluiu.