XX Congresso Regional do PSD Madeira entre as notícias que marcam este sábado

Os sociais-democratas madeirenses reúnem-se hoje e no domingo, no Funchal, no XX Congresso Regional, que vai confirmar a reeleição do líder da estrutura partidária, Miguel Albuquerque, sem convites enviados a dirigentes nacionais por "desentendimentos pontuais".

A reunião magna acontece um mês depois das internas, nas quais Miguel Albuquerque - que preside ao PSD/Madeira desde 2014, sucedendo a Alberto João Jardim -- obteve, numas eleições sem adversário, 2.063 votos num universo de 2.098 votantes, segundo informação da estrutura regional do partido.

Esta semana, o também presidente do Governo Regional desde 2015 anunciou que não convidou ninguém da direção nacional para o encontro porque "a conjuntura não é adequada", havendo um "desentendimento pontual" entre as estruturas, na sequência de declarações do líder parlamentar do partido, Hugo Soares, no âmbito de um debate sobre o subsídio social de mobilidade.

Em 02 de março, o governante madeirense entregou, juntamente com a lista dos elementos dos órgãos do partido na região, a única moção de estratégia global que será apresentada no congresso, marcado para o Madeira Tecnopolo. O documento, intitulado "Madeira Livre", destaca a importância da "defesa intransigente e do reforço da autonomia regional" e propõe uma nova fase para o partido, apostada no desenvolvimento económico e social do arquipélago.

Hoje, também é notícia:

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala hoje, conta com mais de duas centenas de iniciativas em todo o país e recorda os danos das tempestades do inverno passado, no Património Cultural Imóvel.

A decorrer sob o tema "Património Vivo: resposta de emergência em contextos de conflitos e desastres", o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios põe "no centro do debate os impactos das alterações climáticas, catástrofes naturais e contextos de instabilidade sobre o património cultural", assim como "estratégias de mitigação, resiliência e recuperação", segundo o Património Cultural - Instituto Público, que coordena a comemoração da data em Portugal.

No Auditório do Centro Empresarial da Marinha Grande, uma das zonas mais afetadas, haverá uma sessão "dedicada aos desafios contemporâneos da salvaguarda do património face a fenómenos extremos" e uma apresentação de obras feitas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

A programação global pode ser acedida através do 'site' do instituto Património Cultural.

CULTURA

A Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, abre hoje ao público a exposição "Arte & Moda", que junta obras da coleção da instituição com peças de vestuário de criadores como Givenchy, Vivienne Westwood e Guo Pei.

Ao todo são 270 as obras apresentadas, entre pinturas, gravuras, porcelanas e tapeçarias da Coleção Gulbenkian e peças de vestuário de colecionadores particulares e entidades como o MUDE - Museu do Design, em Lisboa, o Museu do Traje de Madrid, os arquivos da Givenchy, a Fundação Azzedine Alaïa, em Paris, e a Maison Guo Pei.

"Arte & Moda", que fica patente até 21 de junho, tem peças de criadores como Alexander McQueen, Gianni Versace, Thierry Mugler, Christian Dior, Yohji Yamamoto, Cristóbal Balenciaga e Issey Miake, havendo também peças criadas por designers portugueses de moda, como Miguel Vieira, Maria Gambina, José António Tenente e as duplas Storytailors e Alves/Gonçalves.

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A Casa da Arquitetura em Matosinhos, distrito do Porto, inaugura a exposição "Lucio Costa Arquivo" dedicada ao urbanista brasileiro, autor do plano piloto de Brasília.

Ao longo dos seis núcleos expositivos há maquetes, fotografias, 52 reproduções de projetos, vídeos de 27 entrevistados, seis filmes dos quais quatro são originais da Casa da Arquitetura, dez horas de gravações entre Portugal e Brasil, dois livros, uma intervenção artística e 42 mesas-vitrine com 800 documentos originais.

A exposição "Lucio Costa Arquivo", que fica patente até 13 de setembro, nasce do acervo pessoal do urbanista entregue à Casa da Arquitetura, e está integrada nas comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Portugal e Brasil.

DESPORTO

Gil Vicente e Vitória de Guimarães defrontam-se hoje, em Barcelos, no único jogo do dia da 30.ª jornada da I Liga portuguesa sem foco na luta pela permanência.

O Gil Vicente, sexto classificado com 46 pontos, procura regressar às vitórias para pressionar o Famalicão, quinto com mais um ponto, que visita o Sporting de Braga, no domingo, frente ao fragilizado Vitória de Guimarães, oitavo com 36, após a demissão do presidente dos vimaranenses.

Os vitorianos levam dois jogos sem derrotas, mas já estão quase afastados dos lugares de acesso às competições europeias, que, por seu turno, os barcelenses ainda aspiram.

O jogo entre Gil Vicente e Vitória de Guimarães está marcado para as 20:30 e vai ser arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.

A 30.ª jornada termina na segunda-feira, mas tem como ponto alto o dérbi lisboeta entre o bicampeão Sporting e o Benfica, no domingo, às 18:00, antes de o FC Porto defrontar o aflito Tondela.

PAÍS

A população de Tomar toma hoje uma decisão sobre a realização da Festa dos Tabuleiros em 2027 e elege o mordomo da celebração, que se realiza de quatro em quatro anos.

A Festa dos Tabuleiros tem origem pagã, ligada à época das colheitas, tendo adquirido caráter religioso na Idade Média, sob influência da rainha Santa Isabel, sendo que a decisão de a realizar é sempre tomada pela população, numa sessão convocada pela Câmara Municipal para o efeito.

O ponto alto da celebração é a procissão com tabuleiros, transportados por raparigas e decorados com pães, flores de papel e uma coroa com uma pomba branca ou a cruz da Ordem de Cristo. A tradição prevê que, além da decisão sobre a realização da festa, seja eleito o mordomo, figura central responsável por coordenar a preparação, mobilizar a comunidade e assegurar os recursos necessários.

A Festa dos Tabuleiros, que atrai milhares de visitantes, envolve as 11 freguesias do concelho, contando com a participação da população, escolas, associações, lares e hospital, que colaboram na confeção das flores de papel para enfeitar os tabuleiros e as ruas da cidade.