Fraude de meio milhão leva empresário a julgamento

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 19 de Abril, dá conta que o Ministério Público acusa um gestor dos Canhas e uma empresa de falsificação de documentos para obter meio milhão em apoios públicos.

Derrota adia festa da subida

Marítimo perdeu com Torreense (1-0) e continua a precisar de dois pontos Nacional venceu Alverca e ganha fôlego na luta pela manutenção.

Problema do lixo está em casa

Na rubrica 'Geração Futuro' de hoje, conheça a madeirense com doutoramento no Japão que defende que a resposta para travar o aumento de resíduos começa nas famílias e não em novas infra-estruturas.

A voz da Madeira em Lisboa

Considerado como verdadeiro ‘embaixador’ da Região, Guilherme Silva foi mediador da autonomia e voz firme das reivindicações regionais. Hoje é um dos 'Rostos da Autonomia'.

Autonomia, unidade e recados

Fique a saber que o Congresso do PSD-M ficou marcado por farpas a Montenegro e ao parceiro de coligação.

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