160 participantes inscritos nas 5.ªs Jornadas Internacionais de Leitura, Escrita e Sucesso Escolar

Cerca de 160 pessoas já se inscreveram para participar nas 5ªs Jornadas Internacionais de Leitura, Escrita e Sucesso Escolar, que se realizam nos dias 16 e 17 de Abril, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. A sessão de abertura acontece pelas 9 horas.

Esta iniciativa é organizada pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), pelo Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho (CIEC) e pela Investigare - Associação para a Investigação em Leitura, Escrita e Neurociências, O principal objectivo passa por promover a partilha de conhecimento científico, a reflexão interdisciplinar e o debate de práticas profissionais nas áreas da Leitura e da Escrita promotoras de sucesso escolar, reunindo especialistas, profissionais e investigadores nacionais e internacionais.

Na sessão de abertura vai estar presente o Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes, bem como a Secretária Regional de Educação, Ciências e Tecnologia, Elsa Fernandes; a Coordenadora do CIE-UMa, Ana França Kot-Kotecki; a Investigadora do Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, Fernanda Leopoldina Viana.

Quanto ao programa, conta com quatro conferências plenárias: 'Como podemos melhorar o ensino da leitura e da escrita?', por Isabel Leite ( Universidade de Évora); 'Compreensão de textos narrativo, argumentativo e expositivo analisada a partir do desempenho e das opiniões das crianças: algumas implicações educacionais', por Alina Galvão Spinillo (Universidade de Pernambuco); 'O impacto da aprendizagem da leitura no funcionamento cerebral', por Felipe Pegado (Universidade Paris Cité) e 'Ler: efeitos do suporte físico do texto na compreensão', Armanda Costa (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa). Inclui, igualmente, mais de meia centena de comunicações, um simpósio, dois cursos breves e, ainda, uma sessão de apresentação de duas obras recentes na área da leitura e da escrita.

Pela primeira vez, as jornadas realizam-se em formato híbrido, com participação presencial e on-line, permitindo acolher participantes de todo o mundo