Trânsito condicionado na Rua do Bom Sucesso até sexta-feira

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior informou, através de uma publicação nas suas redes sociais, que a circulação rodoviária na Rua do Bom Sucesso estará condicionada entre os dias 12 e 17 de abril de 2026. A medida deve-se à necessidade de realizar trabalhos urgentes de reparação na rede de águas.

De acordo com o edital assinado pelo vice-presidente da autarquia, Carlos Alberto Rodrigues, a intervenção prende-se com a reparação de um assentamento na zona de tubagem. Esta obra está integrada na empreitada municipal de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas, que recorre a um sistema de telegestão para optimizar o consumo no concelho.

O condicionamento, que se prolonga até ao final desta semana, poderá causar alguns atrasos no fluxo de trânsito naquela zona da cidade. Nesse sentido, a autarquia solicita a colaboração de todos os condutores no cumprimento da sinalização temporária instalada no local, agradecendo a compreensão pelos incómodos causados.

Para quem necessitar de planear rotas alternativas, a Câmara Municipal recomenda a consulta da plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.