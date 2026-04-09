Primeira aterragem do dia na Madeira ocorre após 11 voltas sobre a ilha

Depois de uma manhã e início de tarde complicados, devido aos ventos fortes, que culminaram com vários voos divergidos e cancelados, o primeiro avião conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira.

Foi necessário aguardar até às 15h40 para que a primeira aeronave conseguisse pousar com sucesso, durante o dia, na pista de Santa Cruz. Ainda assim, o avião da Ryanair, proveniente de Dublin (Irlanda), enfrentou condições difíceis. Com chegada prevista para as 13h50, o Boeing 737 MAX 8-200 realizou 11 voltas no ar antes de completar a manobra de aterragem em segurança.

Trajecto do voo da Ryanair

Após esta operação bem-sucedida, seguiram-se mais duas aterragens: o voo da Condor, proveniente de Frankfurt (Alemanha), e o da Wizz Air Hungary, vindo de Varsóvia (Polónia).

De salientar ainda que, de madrugada, dois aviões também conseguiram completar as suas viagens com sucesso: o voo das 00h10 da TAP, proveniente de Lisboa, e o voo das 01h30, também da mesma companhia e com o mesmo destino, que aterrou pouco depois das duas da manhã.

Já são mais de 40 voos cancelados no Aeroporto da Madeira Vento forte e a instabilidade meteorológica estão a condicionar novamente as operações aéreas

Conforme noticiado em tempo oportuno, largas dezenas de voos foram cancelados, ao longo desta quinta-feira, no Aeroporto da Madeira, afectando tanto chegadas como partidas, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no arquipélago.

Até ao momento, é contabilizado um total de 68 cancelamentos, repartidos por 36 voos nas chegadas e 32 nas partidas.

Face a esta instabilidade contínua, as autoridades aeroportuárias e as companhias de aviação mantêm as habituais recomendações para que os passageiros confirmem o estado dos seus voos antes da deslocação para o aeroporto.

De acordo com os dados registados pela estação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) instalada na infra-estrutura, a rajada máxima atingiu os 98 km/h pelas 7h50, mantendo-se a intensidade do vento bastante elevada, com registos a chegar aos 76 km/h na última hora. A intensidade média situa-se nos 46,8 km/h.