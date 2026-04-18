“Que hoje seja dia de festa” para o Marítimo

Tiago Freitas, presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo e do IVBAM, abriu a sua intervenção no XX Congresso Regional do PSD-M com uma provocação de inspiração maritimista, desejando que o dia terminasse em festa, numa alusão à possível subida de divisão do Marítimo, o que motivou fortes aplausos na sala.

Antes o discurso não descurou o plano político, com críticas à oposição. “Temos de falar. E é isso que incomoda: é que está tudo bem”, afirmou, apontando o que classificou como encenação por parte dos adversários. “Há suspiros dramáticos e conferências de imprensa ensaiadas, como se fosse uma peça de teatro mal representada”, acrescentou.

Numa referência ao JPP e ao Chega, acusou-os de “confundir o protesto com a proposta” e de “trocar decibéis por ideias”, lembrando que nenhum teve responsabilidades governativas. “Nunca tiveram que governar como nós. Não está tudo perfeito, mas está tudo muito melhor do que estava”, disse.

Tiago Freitas destacou ainda a autonomia regional como “uma conquista e uma responsabilidade histórica”, essencial para decidir “com conhecimento de causa e com amor à terra”, concluindo que “Ó PSD! Soubeste honrar a Madeira com orgulho e altivez”.

No final, o presidente da Mesa do Congresso, João Cunha e Silva, reagiu à nota futebolística, lamentando a rivalidade entre clubes e expressando o desejo de ver tanto o Nacional como o Marítimo na I Liga, defendendo um espírito de união também no desporto regional.