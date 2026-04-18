Vânia Fernandes alerta para falta de reconhecimento de artistas

A cantora Vânia Fernandes e o professor Jorge Borges alertam para a falta de reconhecimento e de condições justas no sector da música.

A cantora defende que não há justiça nem equidade nos pagamentos e que a situação já esteve melhor quando havia sindicato. Refere que há cerca de 20 anos o cenário era diferente e que, desde então, piorou. Diz ainda que a pandemia teve influência, mas que os problemas já vinham de trás, destacando sobretudo o “desespero” dos músicos, que, com contas para pagar, acabam por aceitar tocar a qualquer preço.

Jorge Borges considera a situação “desoladora”, referindo a presença crescente de música pré-programada. Apela a um maior investimento na cultura por parte dos empresários da hotelaria, com contratação de bandas. Defende também que o jazz devia estar mais presente nas escolas da região e que é urgente avançar para um curso superior de jazz, processo que envolve Governo Regional, conservatório e certificação dos cursos.