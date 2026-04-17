Francisco Fernandes apresentou livro de duas adolescentes

Esta tarde decorreu no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta o lançamento da obra “Sob o Brilho das Estrelas”, da autoria das adolescentes Mariana Mateus e Matilde da Silva, alunas da Escola Básica e Secundaria da Calheta, sendo a mesma apresentada pelo professor e escritor Francisco Fernandes, ex-secretário regional da Educação, que também prefaciou o livro.

Foi perante um salão nobre cheio que a presidente da Câmara Municipal da Calheta presidiu ao lançamento e destacou o orgulho pelo talento demonstrado pelas autoras, incentivando-as a continuar a ler e escrever e contagiado outros jovens.

Doroteia Leça disse que este livro poderá ser uma semente para novos frutos que aí venham e às duas adolescentes desejou os maiores sucessos, enfatizando que foi um orgulho para autarquia apoiar este livro.

Francisco Fernandes, na apresentação, disse que ao longo de muitos anos teve a oportunidade de ir a diversas escolas falar de livros e da escrita criativa perante aquelas crianças que um dia iriam ser adultas e que estavam ali a se desenvolver. Da minha parte havia sempre uma esperança que momentos como este pudessem acontecer, ou seja, que as mesmas fossem conquistadas, não só para a leitura, mas também para a escrita, porque são actos completamente diferences.

Explicou ainda que momentos como o de hoje não acontecem sem que a leitura tivesse acontecido primeiro, porque ninguém começa por escrever, referindo-se ao lançamento do livro.

Adiantou ainda que quando o desafiaram para escrever alguns parágrafos sobre aquilo que elas tinham produzido , escreveu um pequeno texto, que são alguns parágrafos, que iria ler e que dizem do que sentia em relação àquilo que estava a ler, e não propriamente a contar a história que estava a ler.

“Duas adolescentes, Matilde e Mariana, embarcaram numa emocionante jornada de escrita, criando um conto que mergulha nas profundezas da literatura fantástica e ecoa as obras de mestres como J.R.R. Tolkien e J.K. Rowling.

A narrativa, repleta de personagens originais, bem delineadas e construídas, revela um mundo rico em detalhes e magia, onde cada momento é uma porta para novas descobertas.

As jovens autoras demonstram um notável cuidado com a linguagem e a estrutura do texto, evidenciando leituras prévias que as inspiraram a criar uma história coesa e envolvente.

A trama, cheia de reviravoltas e mistérios, deixa claro que há muito mais por vir, despertando a curiosidade e o interesse de cada jovem leitor, que certamente ficará ansioso por uma sequência.

O caminho da escrita é longo e desafiador, mas o talento e a dedicação destas adolescentes mostram que estão no rumo certo.

Com perseverança e paixão pela literatura, elas têm tudo para se tornar contadoras de histórias, capazes de encantar e inspirar toda uma geração de seguidores e de leitores e continuem a explorar a sua criatividade e a aprimorar a sua arte, pois o futuro literário que as aguarda é, sem dúvida, promissor.”

Adiantou ainda que este tipo de escrita, que classificamos por literatura fantástica, é um género literário que é caracterizado pela presença de elementos sobrenaturais, mágicos, inexplicáveis ou impossíveis, inseridos numa narrativa que desafia as leis normais da realidade. Neste tipo de literatura o leitor muitas vezes e as próprias personagens ficam em dúvida entre uma explicação racional e uma explicação sobrenatural para os acontecimentos, e essa hesitação é uma marca central para a literatura fantástica.

Francisco Fernandes, no fim da apresentação, disse que certamente os leitores vão ficar a espera de uma segunda edição.

As autoras disseram que este projecto começou há cerca de três anos, onde passaram tardes infinitas nas biblioteca da escola da Calheta, a discutir como seriam as personagens e a preparar meticulosamente este projecto.

Matilde da Silva, uma das autores, explicou que não era só escrever, pois era preciso ter um trabalho de fazer um raciocino antes e por isso foi um longo processo desde a criação dos personagens e do que se passaria em cada capítulo e, finalmente, a publicação do nosso livro.

As autoras criaram um blog onde os interessados podem acompanhar todo desenvolvimento, ou então uma possível sequência.

O evento contou com a presença de professores e alunos da Escola Básica e Secundária P/E da Calheta, da Delegada Escolar da Calheta, Doroteia Leça, e do director da Escola Básica e Secundária P/E da Calheta, Bernado Gouveia e ainda da vereadora com pelouros da Cultura e Educação da câmara municipal da Calheta.