PS acusa executivo de Santa Maria Maior de "desorganização e falta de rigor"

As recentes contradições verificadas na Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior estão a gerar uma forte polémica. Os eleitos do Partido Socialista denunciam publicamente o que classificam como uma "gritante falta de rigor, desorganização e amadorismo" por parte do executivo de coligação PSD/CDS.

O foco do conflicto reside na reunião da Assembleia de Freguesia realizada ontem, onde deveriam ter sido discutidos e aprovados o Relatório de Contas de 2025 e a primeira alteração orçamental de 2026. Segundo os socialistas, os documentos enviados previamente, que já terão chegado fora do prazo legal, continham números diferentes daqueles que a coligação PSD/CDS apresentou no momento da sessão.

"Ao ser confrontado com estas disparidades, o executivo não conseguiu apresentar uma justificação clara e teve uma reaçcão atabalhoada, culminando na decisão do presidente da junta de interromper os trabalhos. Foi agendada uma nova reunião extraordinária para tentar concluir a discussão destes documentos financeiros", refere o PS, em comunicado.

Os membros do PS sublinham a gravidade da situação. "Estamos perante uma impreparação gritante. Nunca vimos tanta falta de rigor e desorganização nesta assembleia. Para um executivo que governa sem maioria absoluta, seria de esperar mais cuidado e profissionalismo", afirmam.

Os socialistas deixaram ainda uma crítica contundente à postura da liderança, afirmando que "a Junta de Freguesia não é uma Casa do Povo", sugerindo que a gestão atual carece de formalidade e competência institucional.

Mas a confusão não se limitou às contas. Outro ponto de discórdia prendeu-se com a votação da ata da reunião de 30 de Dezembro. O PS alega que nenhum membro recebeu o documento antecipadamente, mas que, ainda assim, a maioria dos presentes aceitou votar a aprovação sem proceder à devida leitura.

Perante o clima de incerteza, o presidente da junta optou por retirar outros pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente o regulamento para os passeios e a tabela geral de taxas e licenças, com a promessa de "melhorar as propostas".

Desta forma, a sessão terminou com apenas dois pontos aprovados: a ata da reunião anterior e o regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato 2025-2029.