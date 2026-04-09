Director das Comunidades lamenta falecimento de Manuel Fernandes Dinis

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa lamentou, através de comunicado, o falecimento de Manuel Fernandes Dinis, natural de São Vicente, e proprietário do restaurante Maute Grill, em Caracas, Venezuela.

"Manuel Fernandes Dinis foi um homem de forte carácter, resiliente e profundamente dedicado ao trabalho e à sua comunidade. Enquanto empresário, destacou-se pelo seu espírito empreendedor, pela forma como dignificou a restauração portuguesa no estrangeiro e pela criação de um espaço que se tornou uma referência e ponto de encontro da comunidade luso-venezuelana", indica Sancho Gomes.

O director regional aponta ainda que o empresário "ao longo de várias décadas, granjeou o respeito, a amizade e o reconhecimento da comunidade portuguesa na Venezuela, não só pela sua actividade profissional, mas também pelo seu contributo activo na promoção, preservação e divulgação da identidade cultural madeirense. A sua presença e envolvimento comunitário marcaram de forma significativa todos aqueles que com ele privaram".

O Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, enaltece o seu percurso de vida e o seu legado, endereçando à família enlutada as mais sentidas condolências e associando-se ao seu pesar.