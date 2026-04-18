Noites da Madeira crescem mas músicos enfrentam desafios

As noites da Madeira continuam a afirmar-se como um espaço de forte dinamismo cultural, reunindo uma adesão significativa do público e uma programação cada vez mais diversificada. A constatação foi partilhada pelo professor Jorge Borges, que destacou a capacidade de mobilização de iniciativas como o Funchal Jazz Festival, responsável por atrair milhares de espectadores e consolidar o interesse por este género musical na região.

O professor sublinhou ainda a importância do investimento na formação, recordando o curso de jazz, do Conservatório, contribui para a qualificação de novos músicos e para o reforço da oferta cultural.

Por sua vez, o professor e historiador Vítor Sardinha salientou a regularidade da actividade cultural, afirmando que “as noites da Madeira acontecem todas as noites”, numa referência à continuidade de eventos e actuações ao longo do ano. Ainda assim, alertou para os desafios que se colocam à profissionalização dos músicos, defendendo que estes devem ser encarados como profissionais, apesar de a actividade nem sempre garantir rendimentos suficientes de forma consistente.

Entre as principais dificuldades apontadas está a ausência de regulação no sector, nomeadamente no que diz respeito à definição de valores de referência para actuações, como o custo por hora de música.

O interveniente destacou também o aumento do número de músicos altamente qualificados, referindo que “nunca houve tantos licenciados, com mestrado e doutoramento em música”. Contudo, sublinhou que a qualificação académica não se traduz automaticamente em estabilidade profissional, sendo essencial que os músicos mantenham uma prática regular e uma presença activa no circuito artístico.