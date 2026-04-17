Música e performance ao vivo no World Creativity Day

O World Creativity Day contará com um momento de encerramento musical que junta vários nomes ligados à cena artística local e internacional. Nelson Caires, enquanto music selector, e Francisco Andrade, com um live sax act, estão confirmados para um set especial que assinala o encerramento da 'Creativity Village'.

A actuação está marcada para a próxima terça-feira, 21 de Abril, no Núcleo Museológico de São Filipe. Ao duo juntam-se a cantora brasileira Izzy, em formato vocal act, e os music selectors Doxa e Santi, num alinhamento que promete cruzar diferentes sonoridades.

Segundo a organização, o espectáculo pretende celebrar a criatividade e recuperar a energia dos sets “old school”, combinando ritmos dançáveis com improvisação ao vivo. Nelson Caires assume a direcção musical do momento, acompanhado pelo saxofonista Francisco Andrade, numa fusão entre música electrónica e performance instrumental.

O encerramento terá lugar no lounge da 'Creativity Village', espaço com curadoria de Paulo Lima e do Mini Eco Lounge, e deverá incluir surpresas ao longo do set. A iniciativa integra a programação do 'World Creativity Day', evento internacional dedicado à promoção da criatividade e inovação.

A Madeira vai integrar, pela primeira vez, o World Creativity Day, a maior iniciativa colaborativa de criatividade do mundo, que se celebra anualmente na semana de 21 de Abril, data reconhecida pelas Nações Unidas como Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

No âmbito das celebrações, o centro da cidade prepara-se para receber a 'Creativity Village', uma iniciativa que se estende entre a praça do Núcleo Museológico de São Filipe e a zona envolvente à Assembleia Legislativa da Madeira, integrando também o Espaço IDEIA (Investigação e Divulgação de Estudos e Informação).

Em 2026, o World Creativity Day decorrerá em mais de 200 hubs criativos em todo o mundo, consolidando-se em Portugal como uma plataforma dedicada ao desenvolvimento sustentável, à inovação e à valorização das indústrias criativas. Na Madeira, o evento é organizado pela Associação das Indústrias Criativas (AIC) e terá o apoio da presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, do Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, da Startup Madeira e da Câmara Municipal do Funchal, tendo o DIÁRIO e a TSF-Madeira como parceiros 'media' oficiais.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a programação do World Creativity Day na Madeira integra momentos e experiências diversas, desde ambientes sonoros com DJs e experiências visuais com VJs, até ‘showcases’ de artistas, poesia ao vivo e áreas dedicadas ao artesanato. A componente reflexiva estará também presente através das ‘Talks na Praça’ e do espaço ‘Escala o Futuro’, pensado como um ponto de encontro para ideias, inovação e partilha de perspectivas sobre os desafios contemporâneos.