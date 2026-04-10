Calheta vive dois dias de música com os Concertos Interactivos 2026

Os Concertos Interactivos regressam em 2026 para a sua 5.ª edição, promovidos pela Casa do Povo da Calheta, com dois dias dedicados à música, energia e partilha intergeracional.

O evento junta o grupo de formação musical da Casa do Povo da Calheta a alunos de várias escolas do concelho da Calheta, que assumem um papel central nesta iniciativa, marcada pelo seu empenho, dedicação e entusiasmo.

No dia 17 de Abril (sexta-feira), o programa contará com a participação dos Grumpies, que prometem trazer uma forte energia ao espectáculo. Já no dia 18 de Abril (sábado), o destaque vai para o artista Pedro Garcia, cuja presença e talento irão enriquecer a experiência musical.

Mais do que simples apresentações, os Concertos Interativos são apresentados como experiências vivas de aprendizagem, partilha e crescimento, onde a música resulta do envolvimento coletivo de todos os participantes.

A iniciativa conta com o apoio do Município da Calheta, do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, bem como do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.