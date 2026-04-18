'Noites da Madeira' no miradouro de Santa Catarina

O projecto ‘Ruas que Falam’ volta a integrar a programação do evento Vivacidade, reforçando o seu propósito de lançar novos olhares sobre a cidade do Funchal.

O encontro conta com a participação do professor Jorge Borges e do professor e historiador Vítor Sardinha, numa conversa moderada por Ricardo Miguel Oliveira, directo-geral do DIÁRIO. Em destaque estará o tema 'Noites da Madeira', com enfoque nas dinâmicas culturais da cidade, em particular na música e no jazz ligados à hotelaria madeirense.

Mais do que uma tertúlia, a iniciativa propõe uma partilha de ideias e experiências em torno da identidade urbana e das suas vivências, promovendo o diálogo entre diferentes perspectivas.

A sessão será ainda enriquecida por um momento musical, com a interpretação de temas de jazz pelo Melro Preto, acompanhado pelas vozes de Vânia Fernandes e João Geraldo.