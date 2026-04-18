João Baptista, sócio do Marítimo há 30 anos, tem um restaurante no Mercado de Torres Vedras

João Baptista é madeirense, natural do Seixal, e proprietário da 'Casa da Sandes do Cozido', no Mercado Municipal de Torres Vedras. Hoje é "um dia especial ", conforme conta ao DIÁRIO.

Vive em Torres há 25 anos. Aos 17 deixou a Madeira e foi para Londres. Por lá conheceu a sua esposa, já nascida em Inglaterra mas filha de torreenses. Tem o restaurante desde 2002. "Servimos o cozido à portuguesa, mas no pão, em sandes, foi um conceito criado por mim", contextualiza.

"Hoje só há cerveja Coral", garante. "Uns quantos barris", acrescenta. Visivelmente feliz por receber tantos conterrâneos, João Baptista diz que o ambiente que se vive esta tarde na cidade "faz lembrar o arraial madeirense".

O Marítimo joga este sábado, às 18 horas, em Torres Vedras, diante do Torreense, em jogo da jornada 30 da II Liga. Em caso de vitória no Estádio Manuel Marques, os verde-rubros garantem o regresso à I Liga.